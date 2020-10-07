Россиян предупредили о заморозках и пыльных бурях в ближайшие недели

Заморозки, гололедица и пыльные бури придут в разные регионы России в ближайшее время. При этом везде сохранятся черты «бархатного сезона».

«Снежный покров на днях появился в Красноярске. А в горах южных районов Красноярского края он уже местами достигает 10-12 см. Есть снег на Алтае — до 10-15 сантиметров», — рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Из-за первого снега Красноярск, как и Хакасию, ожидает гололедица. В Иркутск придут мокрый снег и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. В нескольких регионах в ближайшие два-три дня ожидаются ночные заморозки. Утепляться нужно жителям Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей.

А вот на юг России продут сильные ветра, которые создадут угрозу возникновения пыльных бурь. Особенно высока вероятность таких погодных аномалий в Ставропольском крае, Калмыкии и Ростовской области. Сильный ветер будет также в Дагестане и Чечне.

Москва и область до конца недели будут наслаждаться теплой погодой, но похолодание все же придет, правда, не резко, а постепенно.

Ранее стало известно, что сентябрь 2020 стал самым теплым за последние 130 лет. Октябрь также может побить этот рекорд.