Россиян предупредили о закрытии границ с некоторыми странами до сентября 2021 года

«Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — сказал Игнатьев.

Российская Федерация прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Летом, когда ситуация немного улучшилась, РФ возобновила полеты в ряд стран.

В августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Позже стали доступны ОАЭ, Египет, Мальдивы, Чехия, Швейцария, Франция, Сербия и некоторые другие государства.

Ожидается возобновление рейсов в Германию. Авиакомпания «Победа» планирует начать летать в Кельн и Берлин уже в конце декабря.

Многие россияне в 2020 году из-за сложившейся ситуации предпочли отдыхать внутри страны. К тому же государство предложило покупать туры по России с кешбэком. Как рассказали в Ростуризме, путешественникам уже удалось вернуть 1,2 миллиарда рублей за свои поездки.