facebook_pixel
    09 декабря 2020, 10:45

    Россиян предупредили о закрытии границ с некоторыми странами до сентября 2021 года

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Границы России и ряда стран могут оставить закрытыми до сентября 2021 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, пишет ТАСС.
    Россиян предупредили о закрытии границ с некоторыми странами до сентября 2021 года

    «Границы могут быть закрыты до сентября. Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — сказал Игнатьев.

    Российская Федерация прекратила авиасообщение с другими странами в конце марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Летом, когда ситуация немного улучшилась, РФ возобновила полеты в ряд стран.

    В августе для россиян открылись Турция, Великобритания, Танзания. Позже стали доступны ОАЭ, Египет, Мальдивы, Чехия, Швейцария, Франция, Сербия и некоторые другие государства.

    Ожидается возобновление рейсов в Германию. Авиакомпания «Победа» планирует начать летать в Кельн и Берлин уже в конце декабря.

    Многие россияне в 2020 году из-за сложившейся ситуации предпочли отдыхать внутри страны. К тому же государство предложило покупать туры по России с кешбэком. Как рассказали в Ростуризме, путешественникам уже удалось вернуть 1,2 миллиарда рублей за свои поездки.