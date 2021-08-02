Россиян предупредили о взлете ипотечных ставок до конца года

Ставки по ипотеке в России до конца 2021 года могут подняться на 2% и составить 9%. Такой прогноз дал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

«Я думаю, что может быть 8,5-9% рыночная ставка по ипотеке <…> до конца года», — приводит ТАСС слова Мутко на церемонии вручения ключей пайщикам последнего долгостроя «СУ-155» в Москве.

Он отметил, что средние ставки по рефинансированию ипотеки достигнут 8,3-8,4%, а по вторичному рынку жилья — 9,2%. По словам Мутко, показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года — около 1,8 миллиона кредитов.

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка на 1 июля составляла 7,07% годовых. Также регулятор 23 июля резко повысил ключевую ставку на 1% — до 6,5% годовых. Этот показатель напрямую влияет на процент по ипотеке. Такого радикального решения Центробанк не принимал с 2014 года. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов рассказал «360», что главный плюс этого события для простых людей — повышение ставки по депозитам.