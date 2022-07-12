Россиян предупредили о выпадении волос из-за загрязненной дождевой воды

Сооснователь компании «Цифровой экомониторинг», резидент инновационного центра «Сколково» Владислав Кудрявцев предупредил российских граждан о возможном выпадении волос из-за загрязненной дождевой воды. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, такой дождь может спровоцировать аллергию, проблемы с дыханием, отравления и кишечные инфекции.

«Каждый человек может понять по своему самочувствию, что что-то не так с дождевой водой. Вредные атмосферные осадки могут вызывать проблемы с дыханием, выпадение волос, аллергические реакции, дизентерию, кишечные инфекции и отравление. Во время дождя в городе стоит защищать голову зонтом или головным убором», — добавил Кудрявцев.

Он отметил, что проблемы начинаются из-за загрязнения атмосферного воздуха.

«В зависимости от региона, где проходит дождь, вода может содержать большое количество разнообразных веществ. Загрязнение воздуха распространено на территории больших городов и промышленных центров», — заключил специалист.