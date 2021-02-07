Россиян предупредили о всплеске мошенничества с авиабилетами

В последнее время мошенники стали чаще обманывать россиян во время покупки авиабилетов. Они размещают объявления с «выгодными предложениями» в соцсетях и на фишинговых ресурсах. Чтобы не попасться на уловки обманщиков, лучше покупать билеты на самолет в авиакассах или в известных авиакомпаниях.

«Популярность покупок авиабилетов онлайн ежедневно растет, и тем самым привлекает к себе мошенников. Наблюдается всплеск создания фишинговых и мошеннических ресурсов, связанных с продажей авиабилетов. <…> Очень много „выгодных предложений“ выставляется на страницах и в группах в социальных сетях. Именно там ежедневно мошенники пользуются доверием жителей», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы московской полиции.

Чтобы не стать жертвой мошенников, лучше игнорировать предложения с совсем уж низкими ценами. Если на сайте нет возможности расплатиться картой, это тоже признак возможного обмана. Преступники не хотят связываться с банками — так их сложнее будет найти.

В ведомстве отметили, что каждый день в России блокируют десятки поддельных сайтов по продаже билетов, но на их месте появляются новые. Их дизайн трудно отличить от внешнего вида сайтов известных компаний.

Ранее аналитики выяснили, что стоимость внутренних перелетов по России с вылетом весной снизилась на 10%. Средний чек на путешествие по воздуху составил 6700 рублей. Список самых популярных городов для путешествий возглавили Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.