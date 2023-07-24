Общество 24 июля 2023, 03:12 Россиян предупредили о вреде кофе навынос Телеведущий Малоземов предупредил, что кофе навынос вредит сбалансированному питанию Pxhere

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На пищевое поведение может оказать негативное влияние привычка покупать кофе навынос. Об этом предупредил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Пристрастие к напитку в одноразовом стаканчике может подталкивать человека к незапланированным перекусам, объяснил он в беседе с радио Sputnik.

По мнению Малоземова, культура употребления купленного навынос кофе, не соответствует принципам здорового, сбалансированного питания. Он объяснил, что многих людей есть реакция выделения желудочного сока на употребление кофе.

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«Если где-то между завтраком и обедом выпить кофе, можно ощутить такой голод, что не получится удержаться от перекуса, и перекус этот вряд ли окажется здоровым», — предупредил телеведущий.

Кроме того, продаваемые в таком формате кофейные напитки часто содержат избыточное количество сахара. Злоупотребление сладким может отразиться как на здоровье, так и на фигуре.

Обычно кофе навынос продается в одноразовых стаканчиках с пластиковыми крышками. Как показали исследования, отметил Малоземов, напитки, которые люди пьет из подобной посуды, содержат большое количество микрочастиц пластика. Телеведущий добавил, что пока воздействие этих элементов на организм человека не изучено, но потенциально оно может оказаться опасным.

Малоземов посоветовал пить кофе из обычной посуды. Причем наслаждаться бодрящим напитком лучше после основного приема пищи, а также стоит добавлять в кофе минимальное количество сахара.

Ученые из Веронского университета в Италии пришли к выводу, что экстракт эспрессо помогает бороться с болезнью Альцгеймера. Содержащиеся в кофе соединения можно использовать для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями, считают исследователи. Но чтобы подтвердить их результаты нужны дополнительные испытания.