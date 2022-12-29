Общество 29 декабря 2022, 16:52 Россиян предупредили о возможных диверсиях ВСУ на праздниках Депутат ГД Швыткин предупредил россиян о риске диверсий со стороны ВСУ во время праздников freepik

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Во время новогодних праздников ВСУ могут усилить разведывательно-диверсионную деятельность, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он призвал россиян проявлять бдительность и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных предметах.

«Нельзя отрицать, что ВСУ действуют подло и исподтишка проводят некоторую разведывательно-диверсионную деятельность. Я надеюсь, что это маловероятно (теракты — прим. ред.)», — отметил депутат.

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Парламентарий призвал россиян всегда проявлять бдительность. Швыткин добавил, что безопасность страны обеспечивают системы ПВО и другие силы и средства. В приграничных районах разработали планы мероприятий и эвакуации в случае необходимости, подчеркнул собеседник издания. По мнению депутата, на время новогодних праздников ВСУ не прекратят ведение боевых действий.

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Днем 29 декабря системы ПВО сбили беспилотник в Энгельсском районе. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что никто из жителей не пострадал.