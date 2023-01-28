Общество 28 января 2023, 10:23 Россиян предупредили о возможности заразиться разными штаммами гриппа за сезон Роспотребнадзор предостерег россиян от возможности заболеть гриппом повторно за сезон РИА «Новости»

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Человек может дважды за сезон заразиться разными штаммами гриппа. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа», — предупредила она.

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По ее словам, иммунная система человека реагирует на определенный штамм, поэтому выработанные антитела не могут справиться с другими вирусами. Пшеничная подчеркнула, что факт заболевания гриппом не дает гарантий на защиту от повторного заражения.

Единственное, чем можно себя обезопасить, — это вакцины, которые включают антигены против трех или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В, предупредила Пшеничная.

Ранее профессор и заведующая кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Элла Соловьева рассказала, как уберечь сосуды от последствий вирусных заболеваний.