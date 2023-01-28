28 января 2023, 10:23
Россиян предупредили о возможности заразиться разными штаммами гриппа за сезон
Роспотребнадзор предостерег россиян от возможности заболеть гриппом повторно за сезон
Человек может дважды за сезон заразиться разными штаммами гриппа. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа», — предупредила она.
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По ее словам, иммунная система человека реагирует на определенный штамм, поэтому выработанные антитела не могут справиться с другими вирусами. Пшеничная подчеркнула, что факт заболевания гриппом не дает гарантий на защиту от повторного заражения.
Единственное, чем можно себя обезопасить, — это вакцины, которые включают антигены против трех или четырех штаммов вируса гриппа, относящихся к подтипам А и В, предупредила Пшеничная.
Ранее профессор и заведующая кафедрой неврологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н. И. Пирогова Элла Соловьева рассказала, как уберечь сосуды от последствий вирусных заболеваний.
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