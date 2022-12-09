Общество 09 декабря 2022, 05:38 Россиян предупредили о возможном росте цен на импортные дезодоранты и шампуни «Известия»: в России предложили ввести заградительные пошлины на ряд импортной продукции Pxhere

Читать 360tv в

В России в ближайшее время могут ввести заградительные пошлины на определенную продукцию из части недружественных стран. Такое нововведение будет распространяться на дезодоранты, зубные пасты и средства для посуды. Об этом сообщили «Известия».

Заградительная пошлина касается товаров, которые раньше производили в России, а теперь импортируют как готовую продукцию. К ним относятся Old Spice, Gillette, Fairy, Colgate, Oriflame, Nivea и другие.

Реклама

Инициаторами такого предложения стали отечественные компании, позже объединившиеся в «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии». Они уже обратились с предложением в Минпромторг.

Реклама

Источник издания в министерстве подтвердил обращение. Он подчеркнул, что это предложение ведомство поддержало.

Инициаторы хотят ввести заградительную пошлину в 35% на косметику и бытовую химию из шести недружественных стран: США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Польши.

В совете убеждены в том, что отечественные компании могут самостоятельно производить тот объем продукции, который необходим для удовлетворения внутреннего спроса.