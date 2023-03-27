Общество 27 марта 2023, 14:25 Россиян предупредили о возможном росте количества жертв догхантеров с наступлением весны

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С наступлением оттепели и таянием снега в парках может увеличиться количество жертв догхантеров, которые намеренно разбрасывают отравленные наживки для собак. О причинах такого роста рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, деятельность догхантеров характерна для любого времени года, однако именно с приходом тепла хозяева начинают активно выгуливать своих собак, из-за чего число жертв может возрасти.

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Бурматов посоветовал заранее обучать своего питомца определенным командам и в случае отравления немедленно обратиться в ветклинику.