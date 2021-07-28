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    28 июля 2021, 08:07

    Россиян предупредили о возможном повышении цен на кофе в конце лета

    Анастасия Калинина

    Кофе в России в конце лета может подорожать кофе на 10-12%. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на торговую сеть «Верный».

    Россиян предупредили о возможном повышении цен на кофе в конце лета

    Как выяснилось, ретейлер получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

    Эту информацию подтвердили и в сети магазинов «Лента». Однако представители пояснили, что пока уведомления находятся на рассмотрении. Газета со ссылкой на источник написал, что поставщики также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.

    В известной кофейне Cofix сообщили, что первыми, по их мнению, будут вынуждены повышать конечные цены маленькие сети и не привязанные к определенной ценовой политике кофейни.

    «Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна», — сообщили представители компании.

    В One Group и «Шоколаднице» также заверили, что будут сохранять стоимость напитков для конечного потребителя.

    В ближайшие месяцы средняя стоимость на лососевых рыб, в том числе, на минтай, может вырасти на 30%. Причиной является значительный запас рыбы на дальнем Востоке.