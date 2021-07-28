Россиян предупредили о возможном повышении цен на кофе в конце лета

Кофе в России в конце лета может подорожать кофе на 10-12%. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на торговую сеть «Верный».

Как выяснилось, ретейлер получил уведомление об этом от поставщиков продукции. Основной причиной повышения расценок на товар контрагенты называют резкое удорожание сырья из-за проблем с урожаем кофейных зерен в Бразилии.

Эту информацию подтвердили и в сети магазинов «Лента». Однако представители пояснили, что пока уведомления находятся на рассмотрении. Газета со ссылкой на источник написал, что поставщики также ссылаются на подорожание упаковки и логистики.

В известной кофейне Cofix сообщили, что первыми, по их мнению, будут вынуждены повышать конечные цены маленькие сети и не привязанные к определенной ценовой политике кофейни.

«Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна», — сообщили представители компании.

В One Group и «Шоколаднице» также заверили, что будут сохранять стоимость напитков для конечного потребителя.

В ближайшие месяцы средняя стоимость на лососевых рыб, в том числе, на минтай, может вырасти на 30%. Причиной является значительный запас рыбы на дальнем Востоке.