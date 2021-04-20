Россиян предупредили о возможном повышении ключевой ставки до 5%

Центробанк может повысит ключевую ставку во второй раз 23 апреля, считают аналитики. Виной этому станет геополитическая напряженность и нестабильная ситуация с инфляцией.

Ставка, по мнению аналитиков, которые спрогнозировали действие Банка России в интервью с РИА «Новости», может увеличиться либо на 0,25, либо на 0,5 процентного пункта.

«Основным сценарием является повышение ключевой ставки в апреле 2021 года на 0,5 процентного пункта — до уровня 5%. Этому будет способствовать рост геополитической напряженности и повышенные риски введения „жестких санкций“, и инфляционное давление как в России, так и в большинстве развивающихся экономик», — предположил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

С ним согласны глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко, которые также прогнозируют рост ключевой процентной ставки на 0,5 процентного пункта.

Однако некоторые аналитики предполагают, что рост составит 0,25 процентных пункта.

«Банк России на заседании 23 апреля продолжит цикл нормализации денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,75% годовых», — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его мнению, такой сценарий возможен из-за восстановления экономической активности, которая позволяет ЦБ сократить монитарную поддержку экономики.