Общество 19 июня 2023, 03:45 Россиян предупредили о возможном подорожании всех товаров Аналитик Чернов: в России ожидается подорожание всех товаров из-за роста цен на бензин Unsplash

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Цены на бензин в России вскоре могут сильно подскочить. Это неизбежно закончится увеличением стоимости перевозок, что приведет к подорожанию всех остальных товаров. Такое заявление в беседе с Ura.ru сделал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Он объяснил, что стоимость топлива может вырасти, если кабмин согласует решение сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам. По его словам, уже сейчас розничные цены на бензин увеличиваются каждую неделю.

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«С начала года рост составил в среднем 40—50%, в зависимости от пункта отгрузки и качества. Поэтому в последние недели розничные цены на них также увеличиваются в среднем на 10-15 копеек за литр в неделю», — сказал Чернов.

Ранее сообщалось, что стоимость топлива на столичных заправках увеличивается шестую неделю подряд, начиная с майских праздников. В среднем за это время литр бензина Аи-92 в Москве стал стоить на 1,3% больше. Аи-95 — на 1,1%.