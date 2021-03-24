Россиян предупредили о возможном подорожании услуг по содержанию домов

Управляющие компании (УК) могут повысить стоимость услуг по содержанию многоквартирных домов. Подорожание может составить до 50%, сообщила газета «Известия».

Подорожание услуг УК по содержанию домов предрекли в связи с принятием новых санитарных правил и норм, которые были утверждены в январе. Они включают ежедневную влажную уборку подъездов с применением чистящих средств. Периодичность этой процедуры ранее не была прописана в правилах. По факту в подъездах убирались не чаще одного раза в неделю.

В письме главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на которое ссылается издание, говорится, что новые нормы уборки могут привести к социальному напряжению из-за повышения размера платы и отрицательно сказаться на работе УК. Глава комиссии по ЖКХ Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева считает, что услуги по содержанию домов могут подорожать до 50%.

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