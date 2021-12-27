Россиян предупредили о возможном подорожании съемного жилья

Минстрой разработал систему для контроля рынка аренды. Бизнес призвал сохранить альтернативу, так как принятие проекта может обернуться подорожанием съемного жилья на 15-20%. Об этом предупредили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Министерство предложило использовать для контроля рынка аренды Государственную информационную систему (ГИС). Если законопроект одобрят, то все сделки необходимо будет регистрировать в новой системе.

Подобный шаг может привести к проблемам, с которыми столкнуться арендаторы, арендодатели, бизнес и государство. Об этом РАЭК написала вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, уточнила газета «Известия».

В своем обращении РАЭК отметила, что введение ГИС может стать причиной повышения стоимости аренды на 15-20%. Представители ассоциации опасаются, что новая система станет монополистом на рынке.

«Цель обращения в правительство — донести до государства, что ГИС не должна быть единственным инструментом на рынке цифрового найма недвижимости, у нее должны быть альтернативы», — пояснил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

В аппарате Чернышенко заявили, что пока не получили письмо.