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    27 декабря 2021, 03:02

    Россиян предупредили о возможном подорожании съемного жилья

    «Известия»: введение ГИС может привести к подорожанию съемного жилья на 15-20%

    Дарья Бунякова

    Минстрой разработал систему для контроля рынка аренды. Бизнес призвал сохранить альтернативу, так как принятие проекта может обернуться подорожанием съемного жилья на 15-20%. Об этом предупредили в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

    Россиян предупредили о возможном подорожании съемного жилья

    Министерство предложило использовать для контроля рынка аренды Государственную информационную систему (ГИС). Если законопроект одобрят, то все сделки необходимо будет регистрировать в новой системе.

    Подобный шаг может привести к проблемам, с которыми столкнуться арендаторы, арендодатели, бизнес и государство. Об этом РАЭК написала вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, уточнила газета «Известия».

    В своем обращении РАЭК отметила, что введение ГИС может стать причиной повышения стоимости аренды на 15-20%. Представители ассоциации опасаются, что новая система станет монополистом на рынке.

    «Цель обращения в правительство — донести до государства, что ГИС не должна быть единственным инструментом на рынке цифрового найма недвижимости, у нее должны быть альтернативы», — пояснил главный аналитик РАЭК Карен Казарян.

    В аппарате Чернышенко заявили, что пока не получили письмо.