Россиян предупредили о возможном подорожании самой дешевой рыбы

Крупные рыбодобытчики могут отказаться от вылова сардины иваси — самой дешевой в России рыбы, — поскольку уже в следующем году этот бизнес может оказаться нерентабельным, сообщило РБК со ссылкой на обращение гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. Речь идет о судах, которые построены или куплены за рубежом и обслуживаются в иностранных портах, и должны проходить таможенное декларирование, чтобы добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне России.

Рыбодобытчики предупредили, что откажутся от лова иваси из-за увеличения трат на растаможивание траулеров. В результате, как отметил Рекасов, ожидается «значительное» увеличение стоимости ряда видов рыбной продукции.

Сейчас сардина иваси — самая дешевая рыба в России. По словам Рекасова, на один килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков 40-45 рублей.

Заведения общепита ищут способы, чтобы справиться с подорожанием продуктов, и уже начали экономить даже салфетках, пытаясь сократить расходы. Власти пытаются сдержать рост цен на продукты, но это касается в первую очередь магазинов. Поставщики начали готовить рестораны к повышению цен на продукты еще в декабре, рассказал основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров. Он признал, что из-за дорожающих продуктов в ресторанах будут вынуждены поднять цены уже в конце месяца, но рост будет не таким заметным — на один-два рубля.