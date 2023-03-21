Общество 21 марта 2023, 12:43 Цены на рис в российских магазинах могут подскочить сразу на 30% «Коммерсант» предупредил о повышении цен на рис до 30% в магазинах из-за неурожая freepik

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Российские производители риса сообщили торговым сетям, что намерены повысить оптовые цены на 10-30%. Всему виной плохой урожай, написала газета «Коммерсант» со ссылкой на источник среди поставщиков.

Урожай оказался не очень хорошим, поскольку в Краснодарском крае прошлой весной случилась авария на Федоровском гидроузле. Именно он давал влагу большей части рисовых полей в регионе, где и выращивают основной объем риса в России.

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Собеседник издания объяснил, что сейчас сбор риса уменьшился, а качество сырья снизилось. Из-за этого много крупы просто забраковывают. Эти факторы привели к росту цен. Четыре источника в рознице подтвердили газете сообщения о повышении цен на рис в диапазоне от 8% до 30%.

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Представители сети «Лента» подчеркнули, что «не готовы транслировать повышение цен на потребителя» и будут ждать стабилизации ситуации на рынке. Цены данный магазин пока поднимать не хочет. Другая сеть заявила, что тоже пока не приняла решение о пересмотре цен.