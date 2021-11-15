Больше половины корпоративных номеров в России могут перестать работать. Их могут отключить из-за нарушения закона о серых SIM-картах с 1 декабря. Об этом написала газета «Коммерсант».

Мобильные операторы не имеют права принудить клиентов внести сведения в ЕСИА на сайте госуслуг, к чему обязывает такой закон, из-за чего может последовать отключение. Оно повлечет за собой большие риски для малого и среднего бизнеса, а также уменьшит доходы самих операторов.

При этом директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин заявил, что SIM-карты регистрируют, и все проходит по нужному графику. Он уверил, что ведомство работает совместно с операторами, которые уведомляют клиентов о необходимости внести информацию о себе в нужный раздел.

«Дело в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на „Госуслугах“, к тому же далеко не все пользователи осознают, что оператор должен будет отключить их SIM-карты, если они не внесут сведения», — объяснил генеральный директор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Три оператора заявили, что постарались сделать переход наиболее легким для клиентов, а некоторые от комментариев отказались.

Регистрация данных о реальных пользователях «рабочих» SIM-карт стала обязательной после поправок в закон «О связи» в 2020 году. Минцифры не раз напоминало пользователям и работодателям о том, что теперь необходимо заполнить информацию о конечном клиенте на сайте госуслуг в специальном разделе ЕСИА.