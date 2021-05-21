Россиян предупредили о возможном дефиците бензина в сезон отпусков

На внутреннем рынке РФ в сезон отпусков может возникнуть дефицит бензина. Ситуацию нельзя исключить на фоне ограничений отдыха за границей.

О вероятных рисках Российский топливный союз рассказал в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку, сообщило РИА «Новости» со ссылкой документ.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса», — отметили в РТС.

В союзе оценили этот показатель в 10-20%. Рост потребления, по мнению специалистов, особенно проявляется по бензину Аи-95.

Если не принять срочных мер для насыщения бензином внутреннего рынка, то страна может столкнуться с дефицитом и дальнейшим ростом оптовых цен. Не исключено и появление суррогатов «для замещения недостающих объемов».

Ранее в Минэнерго заявляли, что дефицита топлива в РФ не ожидается. Не вырастет, считают в ведомстве, и его стоимость на АЗС, даже с учетом плавающих оптовых цен. В рознице с начала года, подсчитали в министерстве, бензин подорожал в пределах инфляции.