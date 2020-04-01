Россиян предупредили о возможной вспышке нового вируса. Он будет опаснее COVID-19

Коронавирус мог появиться в результате борьбы врачей с другими заболеваниями. Когда медики справятся с COVID-19, ему на смену может прийти еще более агрессивная инфекция.

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров рассказал, что за прошедшие 15 лет врачи смогли практически полностью искоренить грипп типов А и Б с помощью прививок. Теперь на место этого заболевания пришел коронавирус.

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», — объяснил он «Вечерней Москве».

По словам вирусолога, после завершения пандемии может возникнуть более опасное заболевание. «В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — отметил Гундаров.

Специалист подчеркнул, что итальянские медики заметили, что распространение коронавируса идет по обычной синусоиде. Летом инфекция может исчезнуть, а зимой — снова появиться.

Вспышка коронавируса произошла в конце 2019 года. За это время COVID-19 заболели более 860 тысяч человек по всему миру. В России зафиксировано 2777 случаев инфицирования.