Россиян предупредили о волне мошенничества с уплатой налогов перед 1 декабря

В России активизировались мошенники, которые в преддверии 1 декабря — крайнего срока оплаты налога на имущество — стали чаще рассылать фейковые письма с уведомлениями о платеже. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

«Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени», — рассказали в BI.ZONE.

По данным аналитиков, в этих письмах были фишинговые ссылки, которые вели на опасные сайты. Директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин напомнил, что фишинг — это один из самых популярных способов обмана, который используют мошенники. По его словам, в таких письмах злоумышленники пытаются запугать потенциальную жертву, используя разные инфоповоды.

Накануне в компании по кибербезопасности Zecurion рассказали, что общая сумма украденных мошенниками денег в «черную пятницу» может превысить 300 миллионов рублей.