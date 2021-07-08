Россиян предупредили о влиянии жары на тяжесть течения ковида

Жаркая погода отягощает течение COVID-19 и других вирусных заболеваний. Об этом РИА «Новости» сказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«В жару больше опасности заболеть, поскольку существуют риски переохлаждения, снижения иммунитета, отчего организм становится более уязвимым к бактериям и вирусам. Также жара отягощает течение COVID-19, как и других заболеваний, поскольку она сама по себе большой стресс для организма», — приводит агентство слова Тяжельникова.

Собеседник призвал как можно скорее сделать прививку от коронавируса всем, особенно людям, находящимся в группе риска. Врач отметил, что болеющие люди должны находиться в помещении с комфортной температурой и необходимым уровнем влажности.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что 8 июля в Москву снова вернется жара. По его прогнозу, днем в четверг столбик термометра в столице впервые в этом месяце поднимется выше отметки +30 градусов.