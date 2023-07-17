Общество 17 июля 2023, 05:16 Россиян предупредили о вероятном повышении цен на вино «Коммерсант»: импортеры алкоголя заявили об увеличении цен на вино из-за повышения пошлин Freepik

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Алкогольные импортеры обратились к российскому правительству из-за вероятного повышения ввозных пошлин на вино с текущих 12,5%. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

Такие меры потребовались из-за избытка импортных вин в связи с крепким рублем в 2022 году. Компании рассчитывают, что ситуация исправится сама собой к концу года и повышение пошлин не обернется увеличением продаж винных напитков из РФ, а только повысит их стоимость.

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Сейчас на грузинские вина нет пошлины, а именно они являются основными конкурентами российским винам в первой половине этого года. Увеличение пошлин предоставит возможность для получения дополнительного дохода в бюджет и сформирует справедливые условия на рынке.

По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, подобная инициатива чревата к снижению качества отечественных напитков, потому что пропадут конкуренты. Кроме того, покупатели могут выбирать другие алкогольные напитки, как альтернативу.

Ранее президент Союза виноделов Попович раскритиковал предложение о запрете торговли алкоголем в супермаркетах. По его словам, нельзя сравнивать вино с остальными видами горячительных напитков.