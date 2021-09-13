Россиян предупредили о телефонном мошенничестве от имени родственников

Телефонные мошенники научились подменять практически любой номер входящего звонка. Теперь они могут звонить под видом родственника жертвы.

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в разговоре с «Праймом» рассказал, что мошенники могут подделать любой голос с помощью технологии deep fake.

«Технологически подмену номера осуществить нетрудно. У любого звонка по сотовой связи есть два идентификатора, один из которых можно без особых трудностей заменить. Он называется Caller ID, и именно его мы видим на экране во время гудка», — рассказал специалист.

Провайдеры IP-телефонии или сторонние сервисы могут предоставлять возможность его редактирования за небольшую плату.

Преступники могут попросить от имени близких о срочной материальной помощи или ввести их в заблуждение для иных противоправных действий. Среди бизнесменов уже были случаи, когда с помощью такой технологии мошенники похищали крупные суммы денег. Зачастую они звонят бухгалтеру от имени непосредственного руководителя и просят сделать срочный перевод. При авторитарном стиле управления работника не смутит такой звонок — и он выполнит все, что ему скажет якобы руководитель.