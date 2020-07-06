Россиян предупредили о сорокоградусной жаре на юге страны
Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей страны о пятидневной «волне жары», которая придет на юг Европейской России. По их прогнозам, в некоторых районах страны температура может подняться до +43 градусов уже 5–7 июля.
В сообщении отмечается, что из-за жары в ряде регионов установится «высокая, местами чрезвычайная» пожарная опасность. Речь идет о Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также Чукотском автономном округе.
На юге уже до 40, и так и будет. Даже в Белгородской, Ростовской и Липецкой прогнозируется 38-39. Никто не ожидал в начале недели такие высокие температуры. На восемь градусов температура будет выше нормы в южных регионах европейской РоссииРоман Вильфанд.
Вильфанд отметил, что летом температура мало изменяется, поэтому скачок в восемь градусов — это огромная величина.
Ранее стало известно, что для жителей Ейска введут жесткий график подачи воды. Причиной такого решения, которое приняло руководство Краснодарского края, стала аномальная жара и дефицит холодной воды.