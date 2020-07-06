Россиян предупредили о сорокоградусной жаре на юге страны

«Волна жары» перешла на юг Европейской части России. Температура превышает норму, характерную для этого времени, на восемь градусов.

Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей страны о пятидневной «волне жары», которая придет на юг Европейской России. По их прогнозам, в некоторых районах страны температура может подняться до +43 градусов уже 5–7 июля.

В сообщении отмечается, что из-за жары в ряде регионов установится «высокая, местами чрезвычайная» пожарная опасность. Речь идет о Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также Чукотском автономном округе.

На юге уже до 40, и так и будет. Даже в Белгородской, Ростовской и Липецкой прогнозируется 38-39. Никто не ожидал в начале недели такие высокие температуры. На восемь градусов температура будет выше нормы в южных регионах европейской России Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что летом температура мало изменяется, поэтому скачок в восемь градусов — это огромная величина.

Ранее стало известно, что для жителей Ейска введут жесткий график подачи воды. Причиной такого решения, которое приняло руководство Краснодарского края, стала аномальная жара и дефицит холодной воды.