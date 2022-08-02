Россиян предупредили о сокращении производства соков

В России из-за пониженного импорта сокращается производство соков. Глава «Союзнапитков» Максим Новиков сообщил журналистам, что темпы упали уже на 10%, передал ТАСС.

«Если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, то мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос», — заявил Новиков.

Предполагается, что восстановить прежние объемы отрасль сможет только через два-три года.

Так, в 2021 году в стране выпустили 8,5 миллиарда литров упакованной воды, семь миллиардов литров безалкогольных напитков, 2,5 миллиарда литров сока и 300 миллионов литров растительных напитков.

«По этому году мы уже видим отставание темпов производства к прошлому. Это связно с классическим снижением активности потребителей ввиду снижения доходов, что происходит каждый кризис», — добавил глава союза.

Ранее Новиков уже озвучивал опасение, что в России могут возникнуть серьезные проблемы с производством напитков из-за высокой доли импортного оборудования. По его словам, производство более чем на 90% укомплектовано иностранным оборудованием, в том числе европейским.