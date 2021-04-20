Россиян предупредили о снижении стоимости авиабилетов на российские курорты к лету

К лету стоимость авиабилетов на отечественные курорты может снизиться. Таким прогнозом поделился ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

По предварительной информации, российские авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолетов. По мнению Крамаренко, излишек мощностей может привести к снижению цен на билеты на наши курорты.

«Даже если авиакомпании выставят все свои емкости на отечественные туристические направления, а местные аэропорты обслужат все эти рейсы, пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Тогда цены на авиабилеты упадут», — передала газета «Известия» его слова.

Тем не менее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что время для увеличения парка сейчас не лучшее. По его мнению, объем перевозок на докризисный уровень не вышел и в этом году, скорее всего, уже не выйдет, уточнило Ura.ru.

Накануне председатель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко призвала «Аэрофлот» перейти к более гибким ценам. Сенатор указала на дороговизну перелетов на российские курорты.