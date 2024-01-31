Общество 31 января 2024, 11:08 Россиян предупредили о смене тактики телефонных мошенников Центробанк назвал трендом персонификацию атак телефонных мошенников РИА «Новости»

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Центробанк зафиксировал изменение тактики телефонных мошенников. Как рассказал в интервью «Известиям» зампред ЦБ России Герман Зубарев, персонификация атак злоумышленников стала трендом.

Перед звонком мошенники начали собирать информацию о жертве. Злоумышленники с помощью социальных сетей узнают место работы человека, его круг друзей и на какую сумму он может оформить кредит. Некоторые данные они узнают с сайтов, на которых жертва оставляет о себе информацию. После мошенники продумывают варианты, как наладить общение с этим человеком.

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«Под него разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий. Так, массово распространяется схема с созданием поддельных Telegram-аккаунтов руководителей: чтобы завоевать доверие, людям пишут от имени их начальников», — подчеркнул Зубарев.

Также мошенники используют программы, в том числе с внедренным искусственным интеллектом, чтобы создавать голосовые сообщения под видом родственников жертвы или ее близких. И после этого злоумышленники созваниваются по телефону и обманывают по стандартной схеме.

Россиянам также рассказали, как правильно работать с поисковиками. По словам гендиректора некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, ссылки на сайты и контекстную рекламу могут оказаться ловушкой социального фишинга.