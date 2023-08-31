Общество 31 августа 2023, 05:11 Россиян предупредили о слежке через смартфоны без интернета «Прайм»: некоторые программы могут шпионить за смартфоном без интернета Pxhere

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Работающие со сверхсекретной информацией устройства обычно не подключены к интернету. Но и нахождение в режиме офлайн не гарантирует полную безопасность гаджетов. Об этом россиян предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм».

Работать без подключения к интернету может большая часть вредоносного программного обеспечения.

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Вирусы при этом, как отметил Мясоедов, могут компрометировать мобильное устройство неделями прежде чем его владелец выйдет в Сеть. В этот момент на внешние серверы передается все накопленные данные. Мясоедов пояснил, что разговор идет об изображениях, записи голосов, которые были сохранены в лене гаджета.

Иногда за своими жертвами злоумышленники следят не прибегая к сотовой передаче данных. Существуют технологии, с помощью которых можно считывать, что человек печатал на клавиатуре или экране смартфона.

Перед началом учебного года в России вырос спрос на смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты. Как отметили в МТС, с июля до середины августа смартфоны продаются в два раза быстрее, в отличие от аналогичного времени прошлого года. Также россияне приобрели в два с половиной больше планшетов и ноутбуков.