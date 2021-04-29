Россиян предупредили о скором подорожании авиабилетов

Цены на авиабилеты, которые упали в 2020 году на некоторые направления, к лету вернутся на уровень 2019 года. По словам совладельца и председателя совета директоров Внуково Виталия Ванцева, авиакомпаниям придется повысить тарифы, либо они обанкротятся.

Ванцев предположил, что в следующем году стоимость авиабилетов продолжит расти. Об этом он рассказал РБК.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — отметил совладелец Внуково.

По его мнению, поднимать тарифы нужно осторожно, чтобы не лишиться загрузки рейсов.

Внуково, который является третьим крупнейшим аэропортом в России, на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса потерял более 49% пассажиров. Чтобы не потерять клиентов во время карантина, авиакомпаниям пришлось снизить цены на 30% и более. Российские авиакомпании закончили год с убытками в более 130 миллиардов рублей.