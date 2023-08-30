Общество 30 августа 2023, 13:20 Россиян предупредили о скором дефиците «Доширака» в магазинах Mash: после падения рубля «Доширак» может уйти из России РИА «Новости»

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Популярная лапша быстрого приготовления «Доширак» может исчезнуть с полок супермаркетов России. Причинами возможного дефицита продукции стали курс рубля, сокращение отгрузок и нехватка работников на заводах, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Большинство трудящихся — мигранты из Средней Азии, которые сейчас массово увольняются и уезжают на заработки в Казахстан и Южную Корею», — уточнили в сообщении.

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В данных странах сотрудникам стало выгоднее зарабатывать после падения российской валюты.

Информацию о нехватке кадров подтвердили на предприятии в Саратовской области. Там указали, что с заводов продукция отгружается только крупным торговым сетям. В свою очередь оптовики начали чаще жаловаться на сокращение поставок.

Однако производители заверили, что проблема может решиться к октябрю текущего года. Руководство пытается не допустить увеличения стоимости на лапшу. На данный момент цены на «Доширак» варьируются от 62 до 69 рублей.

Ранее проблемы с поставками настигли производителей роллов. Цена азиатских блюд может вырасти на 25% из-за увеличения стоимости рыбы, курицы, кальмара и риса.