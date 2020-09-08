Россиян предупредили о штрафе за «наркоманские» принты на одежде

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов предупредил граждан России о штрафе за «наркоманские» принты на одежде.

Накануне жительницу Пензы оштрафовали на четыре тысячи рублей из-за фото носков с рисунком запрещенного вещества. Судья решила, что девушка виновна в пропаганде наркотиков в Интернете. Она заявила, что нарушительница «совершила незаконную рекламу растения, содержащего наркотические средства».

По словам Павлова, такой случай является одним из тысячи. Он отметил, что лучше не рисковать и не носить такую одежду. Специалист пояснил, что штрафы за это ложатся на плечи лишь надзорных органов, которые могут заметить пропаганду на свой субъективный взгляд, пишет ИА Nation News.

«Такие ситуации остаются на рассмотрении надзорных органов, которые штрафуют. Если говорить о квалификации этих действий, то она может быть применена как к производителю или продавцу, так и к покупателю. Но может быть и ни к кому не применена», — уточнил общественник.

Он заключил, что установить пропаганду или наличие информации, которая запрещена для распространения, сложно.