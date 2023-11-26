Общество 26 ноября 2023, 03:35 Россиян предупредили о штрафах за видео с нарушениями в соцсетях Адвокат Миронов: водителей ждут штрафы за видео и фото нарушений в соцсетях РИА «Новости»

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Фотографии или видеоролики из социальных сетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут быть единственным доказательством по делу, но благодаря им могут начать расследование. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По закону правоохранители обязаны реагировать на такие публикации. Поэтому силовые ведомства проводят постоянный мониторинг соцсетей. При обнаружении подозрительной информации начинается проверка. При этом выясняется, не было видео смонтировано.

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«Затем устанавливают место и время совершения противоправного деяния, это нужно и для оценки сроков давности привлечения к ответственности», — пояснил адвокат

После полного сбора данных и доказательств выносится решение о привлечении или непривлечении к ответственности, резюмировал Миронов.

Ранее адвокат Татевик Чугурян напомнил, что с 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей в России за езду на летней резине.