Россиян предупредили о штрафах за регулярное подглядывание за соседями

Частое подглядывание в окна соседей можно расценить как вторжение в частную жизнь. Об этом рассказал ведущий юрист компании Intellect Михаил Хохолков.

За такое может грозить уголовная ответственность и штраф до 200 тысяч рублей.

«Все, что находится и происходит внутри жилого помещения, попадает под понятие „частная жизнь“. Статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица без его согласия», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

Тем не менее сложнее всего зафиксировать намеренное наблюдение за собой. На практике это можно сделать встречным наблюдением, посоветовал эксперт. Например, если вас снимают, то и вы снимаете. Если кто-то опубликует фото, тогда можно будет установить распространителя приватной информации. Однако от нежелательных подглядываний лучше всего помогут плотные шторы или жалюзи на окнах.

Кроме того, эксперты ранее рассказали, что россияне могут получить штраф за велосипед, припаркованный в коридоре жилого дома, металлическую дверь в тамбуре и даже консервные банки, выставленные в подъезде. Новые правила противопожарного режима полгода назад вступили в силу.