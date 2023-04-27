Общество 27 апреля 2023, 10:40 Россиян предупредили о штрафах за порчу городских клумб Юрист Кочерин: за порчу клумб можно получить штраф на тысячу рублей

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Юрист Владислав Кочерин в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что за порчу городских клуб можно получить не только административное наказание, но и уголовное.

Эксперт отметил, что сорвать цветы, принадлежащие городу, и подарить их девушке — это не что-то безобидное, а поступок, за который могут привлечь к ответственности.

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«За это человека могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток», — сообщил Кочерин.

Юрист добавил, что степень наказания будет зависеть от обстоятельств правонарушения и количества цветов, которые были украдены с клумбы.