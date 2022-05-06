Россиян предупредили о штрафах за «неправильные» пикники

Адвокат Лев Тропин предупредил российских граждан о штрафах, которые они могут получить в случае проведения пикников в неположенных местах. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Специалист напомнил, что устраивать их можно на всей территории городских парков и скверов, кроме заповедных и коммерческих участков, а разжигать костер или использовать мангал разрешено только в предназначенных для этого местах.

«Согласно федеральному закону № 69 „О пожарной безопасности“ от 21.12.1994, костры нельзя разводить во дворах жилых домов и на территориях гаражных кооперативов. Расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 50 метров. В силу статьи 20.4 КоАП РФ за разведение костра в городе полагается штраф. Штраф за костер во дворе или парке составит для гражданина от двух тысяч до трех тысяч рублей. За костер в частном секторе будет наложен штраф такого же размера», — отметил Тропин.

Адвокат также подчеркнул, что большинство лесных массивов принадлежат заповедникам, и жарить шашлыки в таких местах запрещено.