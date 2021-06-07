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    07 июня 2021, 11:49

    Россиян предупредили о штрафах за нелегальные похороны котов и собак

    Ольга Назаркина

    Похороны домашних питомцев во дворах многоквартирных или частных домов запрещены по законодательству. Нарушителям придется заплатить штраф от четырех до десяти тысяч рублей.

    Россиян предупредили о штрафах за нелегальные похороны котов и собак

    Хоронить животных во дворах категорически запрещено, предупредила юрист Анна Пойлова. Она объяснила, что многие животные умирают от инфекционных заболеваний и их закапывание может спровоцировать заражение почвы, сообщило РИА «Новости».

    Помимо этого, захоронение могут откопать грызуны, а это грозит распространением инфекции. Также запрещено выбрасывать тело питомца в мусорные контейнеры или в водоемы.

    Захоронение домашних животных регулируется ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. По правилам владелец умершего животного должен обратиться к ветеринарам, которые проведут кремацию, после чего отдадут прах питомца. Затем человек может решать, что с ним делать дальше.

    Можно арендовать ячейку в колумбарии, развеять прах, хранить дома или захоронить на специальном кладбище для животных, перечислила юрист.

    Пойлова подчеркнула, что кремировать нужно любое животное, «начиная от хомяка и заканчивая коровой».