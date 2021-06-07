Россиян предупредили о штрафах за нелегальные похороны котов и собак

Похороны домашних питомцев во дворах многоквартирных или частных домов запрещены по законодательству. Нарушителям придется заплатить штраф от четырех до десяти тысяч рублей.

Хоронить животных во дворах категорически запрещено, предупредила юрист Анна Пойлова. Она объяснила, что многие животные умирают от инфекционных заболеваний и их закапывание может спровоцировать заражение почвы, сообщило РИА «Новости».

Помимо этого, захоронение могут откопать грызуны, а это грозит распространением инфекции. Также запрещено выбрасывать тело питомца в мусорные контейнеры или в водоемы.

Захоронение домашних животных регулируется ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. По правилам владелец умершего животного должен обратиться к ветеринарам, которые проведут кремацию, после чего отдадут прах питомца. Затем человек может решать, что с ним делать дальше.

Можно арендовать ячейку в колумбарии, развеять прах, хранить дома или захоронить на специальном кладбище для животных, перечислила юрист.

Пойлова подчеркнула, что кремировать нужно любое животное, «начиная от хомяка и заканчивая коровой».