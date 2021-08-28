Россиян предупредили о штрафах за хранение вещей в подъезде

Как выяснилось, хранение вещей в подъездах жилого дома грозит штрафом. Все дело в том, что это может нарушить правила пожарной безопасности. Об этом рассказали юристы.

«Эти правила запрещают устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель или горючие материалы», — сказал партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский в беседе с РИА «Новости».

Также запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы. Если эти места будут захламлены, то жильцы могут быть привлечены к административной ответственности. В случае, когда нарушение не повлекло серьезных последствий, штраф составит от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от шести до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.