Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредита
За досрочное погашение кредита россияне могут получить штраф. Юристы советуют оспорить решение кредитного учреждения, ссылаясь на статью 809 ГК РФ.
«Банки не имеют права отказать клиенту в намерении погасить свой долг досрочно. Поэтому если сотрудники банка отказываются принять у вас заявление или препятствуют вам каким-то другим способом, просите обосновать действия в письменном виде. Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права», — рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.
Адвокат Алексей Гавришев отметил, что в России с 2011 года банки обязаны предоставлять заемщикам право на досрочное погашение кредита без начислений комиссий и дополнительных платежей. Если в договоре это не прописано, то заемщик должен в течение 30 дней предупредить организацию выплатить долг. Но не все банки придерживаются закона и могут наказать своего клиента штрафными санкциями. Если банк отказал в намерении погасить долг, то нужно обратиться в кредитное учреждение с просьбой обосновать свое решение в письменном виде.
Если банк наложил штрафные санкции за досрочное погашение, то его решение можно оспорить в суде. После погашения кредита заемщику необходимо получить подтверждающий документ с подписью сотрудника и печатью, который станет официальным подтверждением, что банк не имеет к своему клиенту претензий.