Россиян предупредили о штрафах за домашних животных

Люди, заводящие домашних питомцев, должны ответственно относиться к животным. Закон предусматривает и административную, и уголовную ответственность. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

«За нарушение общественного порядка владелец животного несет административную ответственность, а если животное причинило третьим лицам серьезный вред, или владелец жестоко обращается с питомцем, то и уголовную ответственность», — рассказала Ермолаева в беседе с агентством «Прайм».

Юрист добавила, что по закону владелец обязан возместить материальный и моральный ущерб пострадавшему лицу. Региональные власти сами определяют меры ответственности для владельцев домашних животных. Например, в Москве за нарушение правил выгула собаки грозит штраф до двух тысяч рублей.