Общество 14 августа 2023, 04:26 Россиян предупредили о росте цен на корма для животных Генпрокуратура и ФАС проверят обоснованность роста цен на корма и ветпрепараты Freepik

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Подорожанием корма для животных и ветеринарных препаратов заинтересовались Генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба. Ведомства начали проверку обоснованности роста цен, об этом сообщили «Известия».

С начала года стоимость ветеринарных препаратов и кормов для животных в России выросла на 20-30%, а в премиум-сегменте рост составил около 80%. Продавцы объяснили это санкциями, так как в большинстве кормов содержатся иностранные компоненты.

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Осенью ожидается новый всплеск подорожания, отметили в материале. В основном это касается ветеринарных препаратов. Это связано со вступлением в силу 1 сентября поправки в закон об обращении лекарственных средств.

Согласно нововведению, зарубежных поставщиков должен аттестовать Россельхознадзор. Иностранные компании не спешат выполнять новые требования, поэтому владельцы животных в России снова столкнутся не только с ростом цен, но и с дефицитом ветеринарных препаратов.