Общество 19 августа 2023, 08:28 Россиян предупредили о росте цен на продукты на 10–20% Союз предпринимателей предупредил о росте цен на продукты в России до 20% Freepik

Читать 360tv в

Цены на продукты в России в ближайшее время пойдут вверх. Возможный рост составит 20%, заявил в беседе Ura.ru глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский.

Он отметил, что рост цен на товары разных категорий обусловлен «объективными обстоятельствами».

Реклама

«Если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены: начиная от 10% и стремится к 20%», — добавил Каневский.

По его мнению, попытки сдерживания цен грозят появлением ажиотажного спроса и еще большим удорожанием товаров. Рано или поздно цены стабилизируются сами — за счет уменьшения количества клиентов, желающих купить те или иные товары, уверен эксперт.

При этом Президент «Опоры России», член Экспертного совета при правительстве Александр Калинин указал на необходимость непосредственного вмешательства в ценообразование социально значимых товаров.

В потребительскую корзину входят хлеб и мучные изделия, фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, мясо, яйца, масло, сахар и сладости, бакалея.

В список социально значимых продуктов входят, в частности, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, мясо (кроме бескостного), сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахарный песок и соль, вермишель, шлифованный рис, пшеничная мука, яблоки, черный байховый чай.