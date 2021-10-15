Россиян предупредили о росте цен на одежду

Цены на одежду в России в 2022 году могут вырасти на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае. Такими прогнозами поделился с РИА «Новости» основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов.

Однако продержится завышенная стоимость недолго, Китай быстро адаптируется к новым реалиям и восстановит объем производства тканей. Сейчас кризис привел к его уменьшению из-за пауз в производстве.

«Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей», — обрисовал причины ситуации эксперт.

Он объяснил, что сейчас в КНР не лучшая экономическая ситуация: многие производственные графики сбились, что привело к росту цен — заводы не могли поставлять необходимые объемы одежды. На это наложился и логистический кризис — карантинные меры снизили пропускную способность в портах и повысили таможенные пошлины.

Но Баженов позитивно оценил такие процессы и объяснил, что они приведут к более осознанному потреблению. Люди начнут приобретать только нужные им вещи для долгосрочного пользования.