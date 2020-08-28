Россиян предупредили о росте цен на мороженое

Введение обязательной маркировки для мороженого весом менее 100 граммов может привести к росту цен на сливочное лакомство. Минсельхоз попросили приостановить этот процесс.

Письмо соответствующего содержания направила главе ведомства Дмитрию Патрушеву компания «Юнилевер», сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

В нем указано, что в 2021 году, если ситуация не изменится, либо цены на мороженое станут выше, либо сократится его ассортимент. Предприятие прогнозирует для себя возможные убытки — минимум 1,2 миллиарда рублей.

На производстве и отгрузке мороженого, заметили представители бизнеса, обеспечивается температурный режим. В технологическом цикле задействованы высокоскоростные автоматизированные линии. Продукцию выпускают малыми порциями: большинство мороженого — 80% всего ассортимента — весит не более 100 граммов.

В компании обратили внимание и на предельную низкую прибыльность такой продукции, поскольку у 90% стоимость товара не превышает 70 рублей. Контрафакта в отрасли ничтожно мало.

Позицию производителя поддержал зампред правления Союза мороженщиков Геннадий Яшин. В организации подсчитали, что после приобретения кодов за 50 копеек за каждый себестоимость продукции вырастет примерно на 2,5-6%. При этом в розницу мороженое будет стоить на 25-30% дороже.

В союзе написали по этому поводу письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко и министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Маркировка продукции даст компаниям дополнительную финансовую нагрузку. В ассоциации «Русбренд» заметили, что это приведет либо к сокращению ассортимента мороженого, либо к повышению цен.