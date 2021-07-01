Россиян предупредили о росте цен на молоко

Производители молочной продукции предупредили о повышении отпускных цен осенью. Причина в росте затрат на производство.

Для покрытия расходов бизнесменам придется повысить цены на 7–10%, сообщил РБК гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

О необходимости повышения цен также заявил заместитель гендиректора по коммуникациям АО «Рузское молоко» Анна Бойко-Великая.

«К сожалению, в скором времени нам тоже придется пойти на эту меру, так как затраты сильно выросли и продолжают расти», — сказал она.

С ними согласен гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. Он отметил, что значительный рост себестоимости производства молока не может компенсировать увеличение отпускной цены, поэтому подорожание молочной продукции возможно.

Производители молока отметили, что за последний год цены выросли практически на все: от стоимости сырья и кормов до упаковки. Стоимость сырого молока увеличилась на 10%, белковых и энергетических кормов — более чем на 80%, витаминов — на 60%, гофрокартона — на 60%, упаковки — на 20–40%. Продолжают расти цены на горюче-смазочные материалы, ветеринарные препараты. К падению доходов также привела обязательная маркировка молочной продукции, которую ввели 1 июня. Сейчас себестоимость одного литра молока — 35 рублей, что на четыре рубля дороже, чем в прошлом году.

В Министерстве сельского хозяйства подтвердили, что затраты на производство молока выросли из-за подорожания кормов, но цены, по их словам, на продукцию остаются стабильными. В ведомстве заверили, что они приняли комплекс мер для поддержки молочных производителей.