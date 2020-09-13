Россиян предупредили о росте цен на мобильную связь

Эксперты предрекли подорожание мобильной связи на 5–7% до конца года. Федеральная антимонопольная служба не видит причин для очередного роста цен.

По данным ведущего аналитика Mobile Research Group, цены на связь в среднем за год растут на 15%. Так как услуги операторов дорожают в течение года, то до декабря осталось поднять цены примерно на 7%, передает газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Также аналитик отметил, что рост может происходить не во всех городах, а, например, только там, где лучше экономическая обстановка. Чтобы поднять стоимость, операторы просто закрывают старые тарифы, предлагая новые, более дорогие. Тем не менее аналитик «Финам» уверен, что такая процедура для большинства россиян пройдет незаметно, ведь с ценой увеличится и потребление трафика.

В начале 2020 года крупнейшие операторы связи уже поднимали цены на свои услуги на 10–12%. В Федеральной антимонопольной службе такие изменения сочли экономически оправданными. Однако возможное подорожание тарифов осенью в ведомстве считают необоснованными.

«Мегафон» и Tele2 сообщили изданию, что не планируют менять цены на тарифы. Операторы МТС и «Билайн» не стали давать подробных комментариев по этому вопросу.