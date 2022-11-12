Общество 12 ноября 2022, 10:59 Россиян предупредили о росте цен на мясо в 2023 году Экономист Сорокина: мясо, скорее всего, подорожает в 2023 году РИА «Новости»

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Стоимость мяса в 2022 году вряд ли будет меняться. Не исключено, что цены заметно увеличатся в следующем, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на экономиста Галину Сорокину.

Эксперт уточнила, что цены на мясную продукцию зависят от большого количества различных обстоятельств.

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По ее словам, в России потребность в мясе птицы, говядине и свинине в основном закрыта отечественными производителями. Это значит, что внешний рынок не особо влияет на стоимость продукции, добавила Сорокина.

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Цены на мясо привязаны и к зерновым, но в текущем году были хорошие урожаи. Соответственно, значительного подорожания по этой причине также не может быть.

Сорокина пояснила, что дело в закупке зарубежного генетического материала, необходимого для разведения кур и свиней.

«И хотя работа по развитию национальных генетических центров ведется с 2018 года, зависимость от импорта все еще ощутима. Это, естественно, создает дефицит», — рассказала эксперт.

По ее словам, стоимость курицы и свинины в будущем году превысит средние показатели на 3-5%.