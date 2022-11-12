12 ноября 2022, 10:59
Россиян предупредили о росте цен на мясо в 2023 году
Экономист Сорокина: мясо, скорее всего, подорожает в 2023 году
Стоимость мяса в 2022 году вряд ли будет меняться. Не исключено, что цены заметно увеличатся в следующем, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на экономиста Галину Сорокину.
Эксперт уточнила, что цены на мясную продукцию зависят от большого количества различных обстоятельств.
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По ее словам, в России потребность в мясе птицы, говядине и свинине в основном закрыта отечественными производителями. Это значит, что внешний рынок не особо влияет на стоимость продукции, добавила Сорокина.
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Цены на мясо привязаны и к зерновым, но в текущем году были хорошие урожаи. Соответственно, значительного подорожания по этой причине также не может быть.
Сорокина пояснила, что дело в закупке зарубежного генетического материала, необходимого для разведения кур и свиней.
«И хотя работа по развитию национальных генетических центров ведется с 2018 года, зависимость от импорта все еще ощутима. Это, естественно, создает дефицит», — рассказала эксперт.
По ее словам, стоимость курицы и свинины в будущем году превысит средние показатели на 3-5%.
Еда
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