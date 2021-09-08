Россиян предупредили о росте цен на машины

В России в следующем году могут вырасти цены на автомобили. Это произойдет на фоне дефицита электроники. Таким мнением поделился эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов.

«Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания», — процитировало РИА «Новости» Сергея Власова.

Он добавил, что в следующем году также будет наблюдаться дефицит электроники, поэтому производители будут адаптировать комплектации или останавливать производство. Эксперт предполагает, что решением проблемы может стать децентрализация их производства.

Ранее водителей предупредили о новых штрафах, которые пропишут в готовящейся редакции Кодекса об административных правонарушениях. Наказывать нарушителей по новым статьям будут не раньше 2022 года. Например, штрафовать начнут за шины не по сезону, стертые покрышки, шины с разными рисунками на колесах, поврежденный бампер, незаконно установленные лебедки и даже за отсутствие подголовников и козырьков.