Россиян предупредили о росте цен на ипотеку

В России ипотека может стать дороже. Об этом рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

«Причина, по которой ипотека станет дороже, — повышение ключевой ставки. Это вынужденная мера, так как ускорение темпов инфляции сейчас представляет собой серьезную глобальную угрозу», — передала газета «Известия» слова эксперта.

По ее словам, Центробанку пришлось принять такую меру из-за сложившейся в России ситуации. Однако в стране существует и альтернативный вариант. Купить квартиру можно и с помощью рассрочки. По мнению руководителя ипотечного отдела группы компаний BSA и эксперта в сфере ипотечного кредитования Рунара Бурганова, чаще всего у застройщиков встречаются условия, согласно которым первый взнос составляет 30–50% от стоимости квартиры при сроке рассрочки 6–12 месяцев.

Из плюсов — простая процедура оформления документов и возможность быстро купить квартиру, не дожидаясь одобрения банка. Кроме того, недвижимость не будет находиться в залоге у коммерческого учреждения. Но есть и минусы. Например, большая сумма для первоначального взноса, крупные ежемесячные платежи и маленький срок.

Экономисты ранее рассказали, что россияне останутся без квартиры, взятой в ипотеку с использованием материнского капитала, если не будут вносить взносы по кредиту в срок.