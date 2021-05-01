Россиян предупредили о росте цен на бензин

Новый механизм ценообразования не направлен на снижение стоимости бензина. Наоборот, в 2021 году стоит ожидать роста цены топлива на 5%, заявил руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«Несмотря на корректировку, вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти», — подчеркнул он в интервью Urа.ru.

Эксперт пояснил, что, хотя скорректированный демпфирующий механизм направлен на сдерживание цен, он работает в ограниченных пределах.

«Вопрос только в том, насколько быстро цены увеличатся. Предварительно, в этом году рост составит 5-6%», — добавил он.

Как сообщали Nаtiоn Nеws, с 1 мая в России начал работать скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Нефтяным компаниям компенсируют большую часть убытков от поставок на внутренний рынок. Индикативная цена бензина будет снижена на четыре тысячи рублей.

По мнению первого вице-президента Российского топливного союза Олега Ашихмина, снизить цены на бензин помогут увеличение количества продукта на биржевых площадках и снижение налоговой нагрузки, сообщил РИА ФАН.